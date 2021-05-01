ОБСЕ предложили помощь Кыргызстану и Таджикистану для содействия мирному урегулированию ситуации

1 мая 2021 года состоялась онлайн-встреча Министра иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддина Мухриддина с Министром иностранных дел Королевства Швеция - Действующим председателем Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе (ОБСЕ) Анн Линде. В ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные с ситуацией в приграничной зоне Таджикистана и Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на МИД Таджикистана.

С.Мухриддин проинформировал собеседника о недавних инцидентах на границе с Кыргызстаном и результатах переговоров между двумя странами на всех уровнях по стабилизации ситуации, включая договоренности о прекращении огня и готовности сторон урегулировать возникшую ситуацию путем переговоров с использованием политико-дипломатических инструментов.

В этой связи было подчеркнуто, что в ходе телефонного разговора лидеры двух стран договорились о решении всего комплекса вопросов таджикско-кыргызских отношений на двусторонней основе в духе добрососедства и взаимопонимания путем переговоров и консультаций.

А.Линде приветствовала достигнутое соглашение о прекращении огня и подписание Протокола об урегулировании вооруженного конфликта на таджикско-кыргызской границе и призвала стороны к соблюдению приверженности обязательствам в рамках ОБСЕ путем продолжения усилий и переговоров в целях дальнейшей де-эскалации ситуации. Действующий председатель ОБСЕ также предложила всемерную помощь Организации для содействия мирному урегулированию ситуации.