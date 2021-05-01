Кыргызстан и Таджикистан в ближайшее время приступят к описанию государственной границы

1 мая 2021 года в городе Баткен Кыргызской Республики состоялось очередное заседание Правительственных делегаций Республики Таджикистан и Кыргызской Республики по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской Государственной границы во главе с Председателем Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан С. Ятимовым и Председателем Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики К.Ташиевым, передает Trend со ссылкой на МИД Таджикистана.

Во время обсуждения ситуации на приграничных территориях обе стороны, сожалев о произошедшем, выразили соболезнование родным и близким погибших. Было заявлено о недопущении подобных событий в будущем.

Стороны договорились немедленно приступить к возвращению военной техники на места их постоянной дислокации.

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросу делимитации и демаркации таджикско-кыргызской Государственной границы.

Топографическим рабочим группам было поручено в ближайшее время приступить к описанию государственной границы на оставшихся участках.

Стороны, ссылаясь на древнюю историю братских народов, твердо заявили о готовности в духе взаимопонимания и взаимного доверия решать между собой все имеющиеся приграничные вопросы.