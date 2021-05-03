Президент Казахстана посетит Таджикистан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Таджикистан с официальным визитом, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Как сообщили в МИД РТ, во второй половине мая 2021 года запланировано проведение официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Республику Таджикистан.

Визит президента Казахстана состоится по приглашению президента Таджикистана Эмомали Рахмона.