Таджикистан-Азербайджан: дорогами дружбы и сотрудничества

Таджикистан 24 мая 2021 12:04 (UTC+04:00)
Таджикистан-Азербайджан: дорогами дружбы и сотрудничества

БАКУ/Trend/ - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Азербайджанской Республике Рустам Соли написал статью, посвященную 29-й годовщине установления дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Азербайджанской Республикой.

Trend представляет статью:

Таджикистан придает большое значение развитию всесторонних отношений с Азербайджаном, основанных на взаимном доверии и уважении, обоюдной заинтересованности в углублении и развитии двусторонних связей, общих позициях по многим глобальным и региональным вопросам. Таджикский и азербайджанский народы связывает многовековая история и культура, дружеские отношения, общие ценности и традиции.

За три десятилетия государственной независимости связи между странами прочно укрепились, что создало благоприятную среду для решения взаимовыгодных вопросов и активного взаимодействия на международной арене.

Азербайджанская Республика одна из первых стран, установивших дипломатические отношения с Республикой Таджикистан – 29 мая 1992 года.

В настоящее время двустороннее сотрудничество находится на высоком уровне и основывается на принципах, обозначенных в Договоре о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Важной вехой в истории двусторонних связей является открытие дипломатических представительств Азербайджана в Душанбе (22 сентября 2007 г.) и Таджикистана в Баку (23 марта 2008 г.).

Правовую основу двустороннего сотрудничества составляют 58 соглашений, регулирующих различные сферы взаимодействия. Следует отметить, что основа договорно-правовой базы сформировалась по итогам официальных визитов лидеров двух стран.

Двусторонние документы охватывают широкий спектр взаимодействия – политическую, экономическую, торговую, инвестиционную, промышленную, транспортную, туристическую, научно-техническую, культурную и гуманитарную сферы, а также вопросы сотрудничества правоохранительных органов.

Прочную основу двусторонних связей обеспечивает обмен визитов на высшем уровне, которые берут свое начало в 90-х годах. Первая встреча лидеров Таджикистана и Азербайджана – Эмомали Рахмона и Гейдара Алиева состоялась 10 декабря 1997 года на полях VIII Саммита глав государств Организации Исламская конференция.

В этом контексте стороны ведут результативный политический диалог, свидетельством чему являются визиты на различных уровнях, в частности на высшем, заседания совместных межправительственных комиссий по экономическим и торговым вопросам, регулярные политические консультации. Особое внимание уделяется реализации договоренностей, достигнутых в ходе встреч президентов двух государств.

15 марта 2007 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил с официальным визитом Республику Таджикистан. Лидеры стран отметили имеющийся потенциал для расширения двусторонних отношений в различных сферах и важность углубления экономического сотрудничества. По итогам встречи было подписано 11 межправительственных документов, среди которых отдельного внимания заслуживает Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Таджикистан и Азербайджанской Республикой.

13 августа 2007 года Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон посетил с ответным официальным визитом Азербайджанскую Республику. О содержательности визита свидетельствует пакет подписанных документов (9 двусторонних документов) в различных областях сотрудничества.

Официальные визиты Президента Республики Таджикистан
в дружественный Азербайджан состоялись также 11 июля 2012 года и 9 августа 2018 года.

15 октября 2014 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил с официальным визитом Республику Таджикистан.

Наряду с этим президенты двух стран проводят регулярные встречи на полях различных саммитов и международных форумов. 16 октября 2012 года в рамках Саммита глав государств и правительств Организации экономического сотрудничества в Баку Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон встретился с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

На полях неформальной встречи глав государств-участников СНГ, которая прошла в Москве 26 декабря 2017 года, также имела место встреча лидеров Таджикистана и Азербайджана.

Регулярные переговоры на высшем уровне свидетельствуют о заинтересованности и готовности двух стран укреплять и развивать различные направления двусторонней повестки дня, создают прочную основу таджикско-азербайджанского сотрудничества.

Внешнеполитические ведомства двух стран проводят всю необходимую работу для реализации достигнутых договоренностей на высшем уровне.

3 апреля 2014 года, в ходе официального визита Министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина в Азербайджан его принял Президент Ильхам Алиев.

29 марта 2021 года Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон принял Министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова.

30 марта 2021 года в Душанбе состоялась встреча министров иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидина Мухриддина и Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова.

Республика Таджикистан и Азербайджанская Республика уделяют пристальное внимание укреплению межпарламентских связей. В этом отношении ключевую роль играет группа межпарламентской дружбы, которая использует межпарламентские механизмы для углубления и развития отношений в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной, энергетической, агропромышленной, гуманитарной и культурной сферах.

Экономическое сотрудничество – одно из основных направлений таджикско-азербайджанских отношений. Важным механизмом координации экономических отношений является таджикско-азербайджанская Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, созданная в 2011 году. С момента ее создания было организовано четыре встречи. В рамках комиссии ведется работа по согласованию совместных документов и их дальнейшему принятию.

Первое заседание таджикско-азербайджанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоялось 5 марта
2012 года в Душанбе.

14-15 июля 2017 года в рамках очередного заседания МПК в Баку прошел бизнес-семинар «Инвестиционный климат и благоприятные возможности для бизнеса в Республике Таджикистан» и «Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года» с участием представителей государственного и частного секторов Азербайджана.

В рамках официального визита Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Азербайджан 10 августа 2018 года была организована встреча таджикских и азербайджанских предпринимателей.

22 ноября 2018 года в Баку состоялся круглый стол на тему «Инвестиционный климат в Республике Таджикистан», где приняли участие руководители более 20 влиятельных государственных и частных компаний Азербайджанской Республики.

Первое заседание торгово-экономической, энергетической, транспортной
и коммуникационной экспедиции Азербайджанской Республики в Республику Таджикистан состоялось 27 декабря 2018 года с участием Министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева и Министра экономического развития и торговли Неъматулло Хикматуллозода. Целью встречи было расширение и укрепление деловых контактов и взаимовыгодного сотрудничества между предпринимателями, продвижение бизнеса и привлечение инвестиций.

Для изучения опыта Азербайджана в области сельского хозяйства и возможностей создания совместных предприятий в Таджикистане с привлечением инвестиций и кредитов международных финансовых институтов, а также анализа деятельности и развития свободных экономических зон Азербайджана
с 17 по 19 сентября 2019 года Азербайджан посетила таджикская делегация во главе с председателем Согдийской области Таджикистана Раджаббоем Ахмадзода.

Приоритетным направлением экономического сотрудничества является реализация совместных проектов в области цветной металлургии, развития агропромышленного комплекса, энергетики, легкой промышленности, транспорта и связи, финансового сектора.

30 апреля 2020 года по инициативе Посольства Таджикистана в Азербайджане в Баку был открыт «Торговый дом Таджикистана», что стало очередным импульсом для торгово-экономического взаимодействия.

С целью изучения опыта Азербайджана в создании и эксплуатации инновационных индустриальных и технологических парков, создания логистических центров, совместных предприятий в промышленном и сельскохозяйственном секторах Таджикистана в декабре 2020 года состоялась встреча Министра промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабира и Заместителя министра экономики Азербайджана Сахиба Алекперова в формате онлайн.

Подобные встречи имеют регулярный характер. Так, в начале 2021 года представители Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан и компании “Holding GL” провели плодотворную онлайн беседу по вопросам укрепления двустороннего сотрудничества в области разведки нефти и газа, переработки нефтегазовых продуктов в Таджикистане с привлечением инвестиций “Holding GL”. Таджикскую сторону представлял Министр энергетики и водных ресурсов Джума Далер, азербайджанскую – глава компании “Holding GL” Асиф Зайналов.

Развитие культурных связей играет важную роль в сближении народов, укреплении межнациональных отношений и уз дружбы, мультикультурном обогащении.

С целью углубления межкультурного диалога в 2007 году в Азербайджане проходили Дни культуры Таджикистана, а в 2008 года Душанбе принимал азербайджанских гостей на Днях культуры Азербайджана в Таджикистане.

13 концертов азербайджанских артистов, посвященных 90-летию Гейдара Алиева, проходили в 2013 году в Душанбе, Худжанде, Бохтаре и Хороге, а в 2016 году в Таджикистане прошли Дни азербайджанского кино.

С 17 по 24 декабря 2017 года в Баку прошла серия мероприятий под названием «Вечер таджикской культуры».

Обе страны также тесно сотрудничают в области науки и образования – ежегодно Азербайджан принимает 15 студентов из Таджикистана в Высшее военное училище имени Г. Алиева.

Кроме того, стремительно укрепляется сотрудничество между высшими учебными заведениями. Соглашение о сотрудничестве между Таджикским национальным университетом и Бакинским государственным университетом было подписано 12 июля 2012 года в ходе официального визита Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в Азербайджанскую Республику.

В настоящее время установлены прямые контакты между академиями наук. Также 16 октября 2014 года в ходе официального визита Президента Азербайджанской Республики в Республику Таджикистан было подписано Соглашение о сотрудничестве между Национальной академией наук Республики Таджикистан и Национальной академией наук Азербайджанской Республики.

На основании Соглашения между Министерством иностранных дел Таджикистан и Дипломатической академией МИД Азербайджана гражданам Таджикистана ежегодно предоставляется 5 квот для обучения в Дипломатической академии Азербайджана, а также 6 квот для повышения квалификации дипломатов Таджикистана.

14 июня 2018 года было подписано Соглашение о сотрудничестве между Худжандским государственным университетом имени Б. Гафурова и Гянджинским государственным университетом. На основе данного соглашения стороны намерены сотрудничать в организации совместных международных исследовательских конференций, различных тренингов, творческих дискуссий с участием преподавателей и студентов, а также в подготовке педагогических кадров.

В заключение следует отметить, что благодаря усилиям руководителей Таджикистана и Азербайджана двусторонние отношения строятся на взаимопонимании и доверии, что является залогом устойчивого развития всесторонних отношений между нашими странами. При этом важно и дальше расширять двусторонние отношения, совершенствовать договорно-правовую базу, организовывать взаимные визиты на разных уровнях, принимать практические меры по реализации совместных проектов в торгово-экономической, промышленной, сельскохозяйственной, инвестиционной, транзитной, транспортной и других сферах.

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