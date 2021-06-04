МИД Таджикистана вручил ноту послу Кыргызстана

Министерство иностранных дел Таджикистана вручило ноту послу Кыргызстана Жанышу Рустенбекову, передает Trend со ссылкой на таджикские СМИ.

Ведомство передало ноту в связи с заявлением кыргызской стороны о нарушении договоренностей по демаркации границы.

В МИД подчеркнули, что пограничный наряд находится на территории Таджикистана, ранее описанной, начертанной и согласованной совместным протоколом двух стран.

Согласно этим документам, инфраструктура была создана на территории Таджикистана.

Уточняется, что пограничники республики ведут охрану участка, наряд выставлен по принципу паритета.