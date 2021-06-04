МИД Таджикистана вручил ноту послу Кыргызстана
Министерство иностранных дел Таджикистана вручило ноту послу Кыргызстана Жанышу Рустенбекову, передает Trend со ссылкой на таджикские СМИ.
Ведомство передало ноту в связи с заявлением кыргызской стороны о нарушении договоренностей по демаркации границы.
В МИД подчеркнули, что пограничный наряд находится на территории Таджикистана, ранее описанной, начертанной и согласованной совместным протоколом двух стран.
Согласно этим документам, инфраструктура была создана на территории Таджикистана.
Уточняется, что пограничники республики ведут охрану участка, наряд выставлен по принципу паритета.
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