Россия увеличила количество рейсов в Таджикистан

Таджикистан 10 июня 2021 10:09 (UTC+04:00)
Россия увеличила количество рейсов в Таджикистан

Россия с четверга увеличивает число регулярных рейсов в неделю в Таджикистан, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

С 10 июня увеличено количество еженедельных регулярных рейсов в столицу Таджикистан.

Таким образом, всего на маршруте будут действовать четыре рейса в неделю.

Кроме этого, Россия с 10 июня возобновляет авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией.

Напомним, Россия возобновила регулярные рейсы в Таджикистан, прерванные в марте прошлого года в связи с пандемией коронавируса, с 1 апреля. Однако спрос на поездки по данному маршруту сильно превышает предложение.

Также стоит напомнить, что между городами России и Таджикистана курсируют чартерные рейсы. Ежедневно по маршрутам вылетает около 8-10 бортов.

Напомним, при посадке на рейс необходимо иметь результаты отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

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