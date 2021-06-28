В Таджикистане от коронавируса вакцинированы более 200 тыс. человек

Свыше 205 тыс. человек прошли вакцинацию от коронавируса с начала кампании по иммунизации населения Таджикистана от этой болезни, сообщает Trend со ссылкой на Авеста.

По данным министерства здравоохранения и социальной защиты населеният РТ, по состоянию на 27 июня от коронавируса вакцинированы 205 тыс. 619 человек.

Второй этап вакцинации, то есть вторые вакцины против коронавируса к указанной дате получили 18 тыс. 29 человек.

Массовая кампания вакцинации от COVID-19 лиц, старше 18 лет, стартовала в Душанбе на прошлой неделе.

К настоящему времени в Таджикистане используются две вакцины против коронавируса – европейская вакцина индийского производства AstraZeneca и китайская вакцина CoronaVac.

В начале марта текущего года в республику в рамках механизма COVAX поступило 192 тыс. доз вакцины AstraZeneca, а в июне в Душанбе из Китая было доставлено 300 тыс. доз вакцины CoronaVac.

Как сообщили ранее в Минздраве, в настоящее время идут переговоры по доставке в страну еще 1 млн. доз вакцины против коронавируса, какой, пока, неизвестно.

Указанные партии вакцин от COVID-19 были доставлены в страну на бесплатной основе, в том числе в качестве гуманитарной помощи.

Ранее Азиатский банк развития выделил Таджикистану $25 млн. грантовых средств для закупки 3,4 млн. доз вакцины против коронавируса.

В рамках проекта, реализация которого начнется в 2021 году и продолжится до 2022 года, планируется закупить 3,4 млн. доз вакцин против коронавируса, шприцов и других видов медицинских принадлежностей для борьбы с COVID-19.