В Таджикистане число инфицированных COVID-19 перевалило 13 тыс. человек

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана сообщает о выявлении новых случаев инфицирования коронавирусом в стране, сообщает Trend со ссылкой на Авеста.

По данным ведомства, в период с 29 на вечер 30 июня текущего года в республике зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

В то же время, как сообщает Минздрав РТ, вылечились от коронавируса за указанные сутки 18 человек.

Таким образом общее количество инфицированных этой болезнью составило 13 тыс. 499 человек, а вылечившихся – 13 тыс. 302 человек.

Статистка по смертям не изменилась, и составляет 90 человек, хотя в социальных сетях появляются сообщения о смерти людей от COVID-19.

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения РТ, в свою очередь называет данные сообщения необоснованными.