Таджикистан и ОДКБ констатировали ухудшение ситуации на таджикско-афганской границе

Республика Таджикистан и Организация Договора о коллективной безопасности обсудили ситуацию, сложившуюся на таджикско-афганской границе, сообщает Trend со ссылкой на Авеста.

Рабочая встреча начальника Объединенного штаба ОДКБ Анатолия Сидорова и первого заместителя командующего – начальника Главного штаба Пограничных войск ГКНБ Таджикистана Насимджона Раджабзода состоялась накануне, 1 июля в Москве

Насимджон Раджабзода ознакомил начальника Объединенного штаба ОДКБ с ситуацией на таджикско-афганской границе, анализом её развития и проводимых Погранвойсками ГКНБ мероприятиях по укреплению границы.

Как сообщает пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ, данная встреча прошла на фоне очередного заседания Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.

По итогам этого заседания было принято заявление с выражением обеспокоенности ситуацией в Афганистане, повлекшей ухудшение обстановки в непосредственной близости от южных рубежей государств – членов ОДКБ.