В Таджикистане ввели обязательную вакцинацию взрослого населения

В Таджикистане объявлена обязательная вакцинация от COVID-19 всех граждан старше 18 лет. Об этом сообщил республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Привиться можно бесплатно. Не имеющие прививки граждане должны обратиться за медицинской помощью к семейному врачу или в местное медицинское учреждение.

Въезжающие в Таджикистан после поездки в зарубежные страны обязательно должны пройти тест на коронавирус, в течение 10 суток находиться на самоизоляции.

Кроме того, из-за высокого риска распространения коронавируса власти рекомендовали населению проводить свадьбы и торжества с наименьшим количеством участников.

Кампания вакцинации от COVID-19 среди граждан старше 18 лет началась в Душанбе 25 июня. В настоящее время в стране используются вакцины AstraZeneca индийского производства, а также вакцины "CoronaVac" производства компании "SinoVac".

По состоянию на вечер 2 июля, число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране составляет 13 548 человек. С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 92 человека.

Первые заражения коронавирусом в Таджикистане Минздрав подтвердил 30 апреля 2020 года.