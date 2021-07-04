Свыше 300 военнослужащих Афганистан пересекли границу Таджикистана

Пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан сообщает, что 3-го июля 2021 года в 18:30 минут обстановка на территории села Овез уезда Хохон, уезда Шахрибузург и села Зираки уезда Рогистон провинции Бадахшан Исламской Республики Афганистан осложнилась. Названные районы были полностью захвачены движением “Талибан”. В ходе боестолкновений движение “Талибан” также захватило пограничную комендатуру “Овез” уезда Хохон, передает Trend со ссылкой на НИАТ "Ховар".

Свыше 300 военнослужащих Вооружённых сил Исламской Республики Афганистан после ожесточённого сопротивления, в целях сохранения личного состава пересекли государственную границу РТ через охраняемый участок границы между 5-ой погранзаставой “Истиклол” и 6-ой погранзаставой “Саригор” Погранотряда «Ш.Шохин».

Пограничники Республики Таджикистан, руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства, разрешили отступающим афганским военнослужащим перейти на территорию Республики Таджикистан.

Обстановка на границе между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Афганистан находится под полным контролем пограничников РТ.