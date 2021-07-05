В Таджикистане зарегистрировано 26 новых случаев инфицирования коронавирусом

За истекшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 26 новых случаев инфицирования новым коронавирусом COVID-19. Кроме того, 17 человек выздоровели после лечения. Об этом, как передает Trend, сообщает НИАТ «Ховар» со ссылкой на пресс-центр Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан.

По данным источника, за последние сутки от этой болезни скончались 2 человека.

В целом, с начала регистрации до сегодня, 05 июля в стране зарегистрированы 13623 случаев инфицирования, из них до указанной даты вылечено 13382 человека (98,2%), скончались 95 человек.

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана призывает всех жителей страны строго соблюдать правила профилактики коронавируса в общественных местах.