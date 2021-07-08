Таджикистан занял 11-е место во Всемирном рейтинге благотворительности-2020

Таджикистан занял 11 место во Всемирном рейтинге благотворительности (World Giving Index) за 2020 год, передает Trend со ссылкой на Avesta.

Рейтинг страны зависит от среднего значения по трем показателям: денежные пожертвования в благотворительные организации, оказание помощи нуждающимся людям и работа в качестве волонтера.

Из стран Центральной Азии Таджикистан в рейтинге благотворительности занимает самую высокую позицию. Узбекистан занимает 29-е место, Кыргызстан 36-е, Казахстан занимает 98-е место.

Мировой рейтинг 2020 года возглавила Индонезия. Кения заняла второе место, а Нигерия – третье. Эксперты связывают рост благотворительности в этих странах с ухудшением положения бедных слоев населения, а также активизацией гражданского общества и волонтерского движения.

В условиях пандемии вместо стран, которые обычно входили в первую десятку (Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Ирландия, Канада, Нидерланды) высшие позиции заняли страны, которые никогда раньше не входили в первую десятку.

Последнее место (114) в рейтинге занимает Япония. Позицию Японии эксперты объясняют культурой и менталитетом населения, высоким уровнем государственного обеспечения нуждающихся и сложными правилами благотворительности в стране.

Низкие позиции заняли также Франция (106 место), Казахстан (98 место), Турция (78 место), Германия (85 место), Россия (67 место).

В ходе исследования было выявлено, что “счастливые” страны жертвуют больше, чем “богатые”. Корреляция между степенью удовлетворенности населения своей жизнью и склонностью делать благотворительные пожертвования статистически сильнее, чем корреляция между склонностью делать благотворительные пожертвования и уровнем материального благосостояния страны (ВВП).