Жертвами землетрясения в Таджикистане стали пять человек

Пять жителей села Бустон Таджикабадского района в центральной части Таджикистана погибли в результате землетрясения магнитудой 5,9, которое произошло в субботу в республике. Об этом сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К сожалению, землетрясение привело к человеческим жертвам и материальному ущербу. Пять жителей села Бустон (бывшее село Кули-Боло) джамоата (сельская община) Лангари-Шох Таджикабадского района остались под толщей земли и погибли", - говорится в сообщении.

Как проинформировала в субботу пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана, "двое несовершеннолетних жителей сельского джамоата Хиджборак Раштского района получили травмы, они госпитализированы".

Согласно данным агентства "Ховар", в нескольких селах были повреждены около 20 жилых домов и линии электропередачи. По поручению президента республики Эмомали Рахмона создана комиссия во главе с премьер-министром, члены которой направлены на место происшествия для изучения ситуации, определения суммы ущерба и устранения последствий стихии.

Очаг землетрясения, по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, залегал на глубине 10 км. Эпицентр находился в 171 км к юго-востоку от города Худжанд.