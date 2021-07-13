Обнародована статистика по коронавирусу в Таджикистане

Таджикистан 13 июля 2021 12:26 (UTC+04:00)
Обнародована статистика по коронавирусу в Таджикистане

В Таджикистане опубликована свежая статистика по распространению коронавируса, передает Trend со ссылкой на таджикские СМИ.

Согласно данным Минздрава, за сутки выявили еще 32 новых случая заражения COVID-19. Общее число выявленных случаев заболевания достигло 13 868.

Также сообщается об одном летальном исходе за день. Число умерших от коронавируса на 12 июля - 104 человека.

Минздрав сообщает, что 18 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших достигло 13 553 человек.

Напомним, повторный всплеск коронавируса был зафиксирован в Таджикистане 21 июня. До этого в социальных сетях люди делились информацией о положительных результатах на COVID-19 и сообщали о смертях родных и близких.

По неподтвержденным данным, коронавирус в Таджикистан был завезен из-за рубежа, но врачи изначально списали вспышку заболеваемости на пневмонию.

Также многие известные люди погибают в больницах, попав туда с симптоматикой коронавируса. Минздрав пока никак не комментирует разницу с официальной статистикой.

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