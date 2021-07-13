Главы МИД Таджикистана и Пакистана провели переговоры

В Душанбе состоялась встреча Министра иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддина Мухриддина с Министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Махдумом Шахом Махмудом Курейши. Как передает Trend, об этом сообщает агентство «Ховар» со ссылкой на МИД Таджикистана.

В ходе встречи министры обсудили выполнение договоренностей, достигнутых лидерами двух стран, ситуацию с региональной безопасностью, состояние и перспективы сотрудничества. Стороны подчеркнули необходимость расширения торгово-экономических, инвестиционных и научно-технических связей между двумя странами, сотрудничество в промышленности и энергетике, в том числе в реализации проекта CASA-1000.

Стороны также обсудили сотрудничество между Таджикистаном и Пакистаном в рамках международных и региональных организаций.

Министр иностранных дел Пакистана Махдум Шах Махмуд Курейши примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел ШОС и первом заседании Контактной группы ШОС-Афганистан, которые состоятся 14 июля на министерском уровне в Душанбе.