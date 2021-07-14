Обновлена статистика по коронавирусу в Таджикистане

В Таджикистане за минувший день зарегистрировано 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики, передает Trend со ссылкой на таджикские СМИ.

Количество выздоровевших насчитывает 28 человек. Согласно статистике Минздрава, за прошедшие сутки в Таджикистане от коронавируса умерли еще три человека.

Таким образом, количество инфицированных COVID-19 в республике с начала пандемии достигло 13 911. Выздоровели от болезни 13 581 житель страны. Количество летальных исходов от коронавируса превысило 100 и на данный момент насчитывает 107 человек.

Отметим, последние пять дней в Таджикистане регулярно фиксируются смерти от COVID-19. Минздрав напоминает жителям республики о необходимости соблюдения мер безопасности, таких, как ношение масок и перчаток, соблюдение дистанции в общественных местах, и использование антисептиков.

Желающим защитить свое здоровье от коронавируса нужно пройти вакцинацию. Прививку от COVID-19 вакцинами AstraZeneca и CoronaVac делают бесплатно.

Ранее стало известно, что душанбинские врачи вылечили от инфекции столетнюю жительницу столицы. Женщина является заслуженным работником Советского Союза и Таджикистана. Также у нее есть много почетных государственных наград и медалей.