В Таджикистане зарегистрировано 47 новых случаев заражения коронавирусом

За истекшие сутки в стране зарегистрировано 47 новых случаев инфицирования новым коронавирусом Covid-19. Кроме того, 19 человек выздоровели после лечения, сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, передает Trend со ссылкой на НИАТ "Ховар".

По данным источника, от этой болезни скончались 2 человека.

В целом, с начала регистрации до сегодня, 14 июля в стране зарегистрированы 13958 человек, инфицированные COVID-19, из них до указанной даты вылечены 13600 человек (97,4%), от этой болезни скончались 109 человек.

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан призывает всех жителей страны строго соблюдать правила профилактики коронавируса в общественных местах.