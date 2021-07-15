Жертвами коронавируса в Таджикистане стали 107 человек

В Таджикистане увеличивается количество умерших от коронавируса нового штамма. Как передает Trend со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

Согласно официальной статистике, за минувший день от COVID-19 скончались еще двое граждан.

Таким образом, общее число жертв коронавируса достигло 107.

При этом за прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрировали 47 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии инфекцию подтвердили у 13 958 граждан.

Кроме того, из больниц выписали 19 человек. В целом с 30 апреля 2020 года врачами было вылечено 13 600 жителей.

Напомним, Республиканский штаб по борьбе с COVID-19 объявил о второй волне коронавируса в Таджикистане 21 июня 2021-го.

Последний раз заболевание выявляли лишь 5 января, а 26-го числа президент Эмомали Рахмон объявил о победе республики над инфекцией.