ВБ отмечает ухудшение благополучия населения Таджикистана в период пандемии COVID-19

Всемирный банк в своем докладе «Слушая Таджикистан» отмечает резкое ухудшение социально-экономического благополучия населения Таджикистана в связи с пандемией COVID-19, передает Trend со ссылкой на Авеста.

«Число респондентов, указавших, что в настоящее время ни один из членов домохозяйства не работает, резко возросло в апреле и в мае 2020 года, и, хотя после этого рынок труда быстро восстановил утраченные позиции, второй всплеск безработицы произошел в ноябре», – отмечают аналитики данной организации.

В исследовании подчеркивается, что количество открытых вакансий, размещенных в Интернете, остается значительно ниже докризисных максимальных значений.

Отмечается, что с момента вспышки, 15-20% респондентов, указавших на необходимость прохождения лечения, отметили, что не смогли его получить.

Также подчеркивается, что около 14% домохозяйств указали на получение помощи от государства, по крайней мере, один раз после вспышки.

Относительно миграции и денежный переводов, в исследование говорится, что временная потеря работы среди мигрантов, уже находившихся за границей, во время кризиса была очень распространенным явлением.

В нем отмечается, что доля активно работающих мигрантов упала с 89% в феврале 2020 года до 25% в апреле, а уровень занятости тех, кто уже находился за границей, постепенно восстанавливался, и к концу года приблизился к уровню 2019 года.

«Однако из-за закрытия границ по причине пандемии в апреле 2020 года сезонная миграция была резко прервана. В результате, за границей осталась гораздо меньшее количество мигрантов, что привело к сокращению доходов от денежных переводов», – подчеркивают специалисты Всемирного банка.

«С другой стороны, – говорится в исследовании, – интерес к миграции за рубеж в поисках работы во второй половине 2020 года вырос.

После снижения до уровня всего 2% процентов домохозяйств в мае 2020 года к январю 2021 года интерес вырос до более 14% домохозяйств, что значительно выше, чем за тот же период в 2019 году».

Авторы исследования подчеркивают, что доходы от денежных переводов резко упали в апреле прошлого года, но восстановили утраченные позиции в течение остальной части года.

Касательно продовольственной безопасность и расходов специалисты Всемирного банка отмечают резкое сокращение потребления продуктов питания в республике в 2020 году: более 35% домохозяйств указали, что в мае и июне смогли кормить своих детей менее трех раз в день.

«Общая продовольственная безопасность ухудшилась во время пика кризиса по целому ряду показателей: растет число людей, сообщающих о голоде, сокращении разнообразия питания и беспокойстве по поводу получения достаточного количества еды», – говорится в исследовании.

Отмечается также снижение платежеспособности населения за коммунальные услуги и наличии таких механизмах выживания, как продажа активов и сокращение расходов на медицинское обслуживание.

«Менее 1% респондентов указали на отсутствие запасов продовольствия в январе 2021 года, по сравнению с 10% в мае 2020 года», – заключают авторы исследования.