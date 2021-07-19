В Душанбе обсудили вопрос поставки китайских вакцин в Таджикистан

19 июля Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин принял посла КНР в Таджикистане Лю Биня. Об этом, как передает Trend, сообщает НИАТ «Ховар» со ссылкой на Министерство иностранных дел Таджикистана.

На встрече были рассмотрены важные вопросы сотрудничества, ситуации с региональной безопасностью и поставки китайских вакцин в Таджикистан.