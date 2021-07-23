Таджикистан может принять порядка 100 тыс. беженцев из Афганистана

На военных полигонах Минобороны Таджикистана, которые расположены вблизи границы с Афганистаном, таджикские власти на сегодняшний день могут принять и разместить порядка 100 тыс. беженцев из Афганистана. Об этом заявил заместитель главы Комитета по чрезвычайным ситуациям республики, полковник Имомали Иброхимзода, сообщает Trend со ссылкой на "Азия плюс".

По его словам, по мере необходимости страна может принять еще больше беженцев из Афганистана.

«Мы с международными организациями изучаем потенциал республики по приему афганских беженцев», - отметил полковник.

Он заявил, что в ближайшее время на территории района Кушониён и города Хорог будут сданы в эксплуатацию два специальных склада, где будут храниться палатки, постельные принадлежности, средства гигиены, посуда для потенциальных афганских беженцев.

Полковник сообщил, что в июле в Таджикистане нашли приют 1 тыс. 574 беженца, которые за счет правительства страны были обеспечены медицинской помощью, палатками для проживания, трехразовым горячим питанием, постельными принадлежностями, кухонной утварью.

«Эти афганские беженцы были возвращены на Родину в города Кабул и Мазори Шариф посредством 11 чартерных авиарейсов», - сообщил Иброхимзода.