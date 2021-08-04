Президент Таджикистана с официальным визитом отбыл в Туркменистан

БАКУ / Trend / - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон с официальным визитом отбыл в Туркменистан, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

У президента Таджикистана 4-5 августа запланирован государственный визит в Туркменистан, а 6 августа в курортном городе этой страны – Авазе он примет участие в работе неформального саммита глав государств Центральной Азии.

В данном визите президента сопровождают глава МИД, министры экономического развития и торговли, энергетики и водных ресурсов, транспорта, культуры, председатели Госкомимущества, комитетов по делам женщин и семьи, молодежи и спорта, руководитель ГУП «ТЖД», заместитель правящей в стране Народно-демократической партии и глава Торгово-промышленной палаты Таджикистана.

Делегацию Таджикистана на инаугурации Иброхима Раиси возглавит спикер нижней палаты парламента республики Махмадтоир Зокирзода.