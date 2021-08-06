В Таджикистане растет число заболевших коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Таджикистане продолжает расти число заболевших коронавирусом нового штамма, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики, передает Trend со ссылкой на Спутник Таджикистан.

Согласно официальной статистике, за минувший день COVID-19 подтвердился у 74 граждан.

"Общее число инфицированных с начала пандемии составляет 15 293 человека", - уточнили в ведомстве.

В то же время от коронавируса врачам удалось вылечить 83 пациента. За все время эпидемии из таджикских больниц выписали 14 788 жителей.

В Минздраве отметили, что за прошедший день в стране не зарегистрировано летальных исходов от коронавируса. Показатель смертности держится на уровне 29 июля и составляет 121 человек.