РФ выделит Таджикистану более $1 млн на строительство погранзаставы на границе с Афганистаном

Россия выделила Таджикистану 1,1 млн долларов на строительство пограничной заставы на границе с Афганистаном, соответствующее соглашение будет подписано в ходе ближайших контактов на высшем уровне, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, передает Trend со ссылкой на “Интерфакс-Россия”.

"Оказываем Таджикистану и финансовое содействие. По обращению наших партнеров Россия выделяет 1,1 млн долларов США на строительство современной погранзаставы на одном из наиболее уязвимых участков границы с Афганистаном в Хатлонской области республики", - сказал Сыромолотов в интервью "Интерфаксу".

"Соответствующее соглашение планируется подписать в ходе ближайших контактов на высшем уровне", - добавил он.

Замминистра отметил, что Россия поддерживает с Таджикистаном регулярные рабочие контакты по линии оборонных ведомств и спецслужб.

Полный текст интервью замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова "Интерфаксу" будет опубликован на сайте interfax.ru в четверг, 12 августа, в 11:00.