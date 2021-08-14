В Согдийской области Таджикистана создано 65 новых промышленных предприятий

С начала текущего года в Согдийской области создано 65 новых промышленных предприятий, где трудоустроены 532 человека. Об этом было сказано на рабочем совещании главы Согдийской области в Исполнительном органе государственной власти области, передает Trend со ссылкой на Khovar.

За этот период объем промышленного производства достиг 10,6 млрд сомони, что на 1,2 млрд сомони больше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

Темпы промышленного развития области с учётом текущих цен предприятий составили 136%, а с учетом индекса цен достигли 130,5%.

Относительно подготовки к осенне-зимнему периоду на 2021-2022 годы было отмечено, что всего для сферы образования области в зимний период требуется 17528,7 тонны угля и 8177,2 кубических метров дров. «До 6 августа в образовательных учреждениях уже запасено 6032,2 тонны угля и 3527,5 кубометров дров, что составляет 34 и 43 процента от намеченного плана соответственно», — было сказано на совещании.

Для сферы здравоохранения области необходимо подготовить 5063,9 тонны угля и 1441,1 кубометров дров. До сегодняшнего дня для этой сферы запасено 425,5 тонны угля и 481,7 кубометров дров.