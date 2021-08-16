Посольство Таджикистана в городе Кабул продолжает работать в штатном режиме — МИД

Посольство Таджикистана в Кабуле продолжает работать в штатном режиме, сообщили сегодня корреспонденту НИАТ «Ховар» в МИД республики, передает Trend.

«Посольство Республики Таджикистан в Исламской Республике Афганистан продолжает работать в штатном режиме», — заявили в МИД.

В воскресенье стало известно, что талибы вошли в столицу Афганистана. По сообщениям СМИ, командование боевиков дало распоряжение воздерживаться от насилия и свободно выпускать всех, кто захочет покинуть город. Талибы также заявили об обеспечении безопасности для всех дипломатов в Афганистане.