В Таджикистане собрано свыше 630 тыс. тонн пшеницы
В Таджикистане собрано около 778 тыс. тонн зерновых по состоянию на 13 августа текущего года, информирует агентство «Авеста» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РТ.
По данным источника агентства, зерновые в текущем году были посеяны на площади 307 тыс. 568 га. К указанной дате сбор зерновых произведен с площади 260 тыс. 961 га.
С этой площади, как сообщает министерство сельского хозяйства, по состоянию на 13 августа собрано 777 тыс. 723 тонны зерновых.
В то же время отмечается, что 213 тыс. 87 га от общей площади зерновых составляет пшеница. Сбор пшеницы произведен с площади 193 тыс. 34 га.
Всего с указанной площади собрано 630 тыс. 215 тонн пшеницы, что на 127 тыс. 394 тонны больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
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