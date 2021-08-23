Генсек ОДКБ: таджикские пограничники контролируют ситуацию на границе с Афганистаном

Вооруженные силы Таджикистана держат под контролем ситуацию на границе с Афганистаном, необходимости в привлечении туда дополнительных сил нет. Об этом в понедельник в ходе онлайн-брифинга заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На сегодняшний день таджикские пограничники, вооруженные силы достаточно плотно контролируют ситуацию, которая складывается на границе Таджикистана и Афганистана. Поэтому привлечение дополнительных сил сейчас для охраны этой границы не требуется, - сказал Зась. - Да, нужна помощь таджикским пограничникам в техническом оснащении. И такие меры будут предприняты, в том числе в двустороннем порядке".

Он добавил, что, если возникнет необходимость, ОДКБ рассмотрит вопрос об отправке дополнительных сил в регион. "У нас есть все возможности, чтобы обеспечить безопасность любого государства, которое входит в ОДКБ", - резюмировал генсек.