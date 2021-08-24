В Таджикистане выросли показатели по коронавирусу

По по данным Министерства здравоохранения Таджикистана число инфицированных коронавирусом в стране вновь увеличилось, передает Trend со ссылкой на таджикские СМИ.

Так, за сутки COVID-19 заболели еще 46 человек, а общее число случаев заражения коронавирусом стало равно 16 514.

Кроме того, 58 человек выздоровели после лечения.

Всего за время пандемии выздоровело 16 297 человек (98,6%), а вот летальных случаев от коронавируса к 24 августа выявлено не было.

Таким образом показатель смертности держится на уровне 17 августа 2021-го и составляет 124 человека.

Минздрав призывает жителей страны строго соблюдать правила профилактики коронавируса в общественных местах и делать вакцинацию, чтобы предупредить болезнь.