В Таджикистане выросли показатели по коронавирусу
По по данным Министерства здравоохранения Таджикистана число инфицированных коронавирусом в стране вновь увеличилось, передает Trend со ссылкой на таджикские СМИ.
Так, за сутки COVID-19 заболели еще 46 человек, а общее число случаев заражения коронавирусом стало равно 16 514.
Кроме того, 58 человек выздоровели после лечения.
Всего за время пандемии выздоровело 16 297 человек (98,6%), а вот летальных случаев от коронавируса к 24 августа выявлено не было.
Таким образом показатель смертности держится на уровне 17 августа 2021-го и составляет 124 человека.
Минздрав призывает жителей страны строго соблюдать правила профилактики коронавируса в общественных местах и делать вакцинацию, чтобы предупредить болезнь.
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