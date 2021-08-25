В Таджикистане близится открытие еще одного золотоносного месторождения

Более 90% строительных работ для начала добычи и переработки месторождений золота и серебра на месторождении «Кончоч» завершены, сообщает Trend со ссылкой на агентство "Авеста".

По данным министерства промышленности и новых технологий Таджикистана, завершено возведение инфраструктуры в некоторых участках в том числе, проходческие работы в тоннели, протяжённость которого составляет более 25 км.

Ранее сообщалось, что впервые геологическая разведка месторождения проводилась в 1935-м году. Предварительные запасы месторождения оценивались от 32 до 60 тонн золота и до 300 тыс. тонн сурьмы. Специалисты также утверждали, что месторождение содержит попутные материалы, такие, как серебро, ртуть и флюорит.

Месторождение будет разрабатываться совместно с китайскими инвесторами. Разрешение на добычу природных ресурсов в месторождении «Кончоч» в Айнинском районе правительством республики было выдано в 2015 году.