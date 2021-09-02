Таджикистан получит от МВФ $236 млн.

Международный валютный фонд (МВФ) объявил о вступлении в силу распределения специальных прав заимствования (СДР) в размере 650 млрд. долларов США с 23 августа текущего года, сообщает Trend со ссылкой на Авеста.

По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, это распределение послужит серьезным стимулом для мировой экономики, а при разумном использовании станет уникальной возможностью для преодоления текущего беспрецедентного кризиса.

Благодаря распределению СДР мировая экономика получит дополнительную ликвидность за счет пополнения валютных резервов стран и сокращения их зависимости от более дорогостоящих внутренних или внешних заимствований.

Страны могут использовать предоставленные в рамках распределения СДР финансовые ресурсы для поддержки национальной экономики и усиления борьбы с кризисом.

Согласно распределению, Таджикистан получить 236 млн. долларов. Среди стран Центральной Азии больше всех получит Казахстан – 1,6 млрд. долларов Узбекистану выделяется 750 млн. долларов, Туркменистану – 325 млн. долларов, и Кыргызстану – 242 млн. долларов.

Напомним, что в прошлом году МВФ выделил Таджикистану 189,5 млн. долларов США на борьбу с пандемией COVID-19.