Глава МИД Таджикистана обсудил с британским коллегой ситуацию в Афганистане

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин провел накануне телефонный разговор с государственным секретарем по иностранным делам, Содружеству и Развитию Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Домиником Раабом, сообщает Trend со ссылкой на Авеста.

В ходе разговора состоялся конструктивный обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, включая укрепление границ и изменение климата.

Собеседники акцентировали внимание на региональные и международные вопросы, в частности ситуации в Афганистане, сообщает МИД Таджикистана.

Тем временем, Доминик Рааб сообщил о телефонном разговоре с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином в Twitter.

«Мы круглосуточно работаем с региональными партнерами. Я поговорил с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином и обсудил, как наши страны могут помочь поддержать стабильность в регионе и разрешить гуманитарную ситуацию в Афганистане», – написал Рааб в Twitter.