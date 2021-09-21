Таджикистан заинтересован в присоединении к региональным коридорам и транспортным проектам – Эмомали Рахмон

БАКУ /Trend - Таджикистан заинтересован в присоединении к региональным коридорам и транспортным проектам.

Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на МИД Таджикистана, об этом сказал президент страны Эмомали Рахмон по итогам встречи с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Имраном Ханом.

«Сегодняшние встречи прошли успешно, по итогам которых подписан новый пакет документов о сотрудничестве. Мы удовлетворены процессом регулярных политических контактов между нашими государствами, в том числе и на высшем уровне. В ходе переговоров стороны подтвердили возможность дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества, что является одной из важных и общих целей обеих сторон. В этом процессе была признана важной роль Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Также была подчеркнута необходимость увеличения товарооборота между двумя странами. Мы также выразили готовность расширять сотрудничество в сфере транспорта, в особенности для выхода Таджикистана к морским портам Пакистана – Карачи и Гвадар. В этой связи Таджикистан заинтересован в присоединении к региональным коридорам и транспортным проектам», - сказал Рахмон.

Как отмечается, стороны также подчеркнули важность укрепления сотрудничества в сфере промышленности.

«В следующем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Таджикистаном и Пакистаном. Мы договорились с Его Превосходительством Имраном Ханом отпраздновать эту важную дату проведением политических мероприятий достойного уровня», - сказал глава Таджикистана.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан, в свою очередь, поздравил президента Эмомали Рахмона с успешным проведением сегодняшнего саммита Шанхайской организации сотрудничества.

«Я хочу поблагодарить Вас от имени моей делегации за теплое гостеприимство, которое Вы оказали нам во время моего официального визита в Таджикистан. Мы обсудили широкий круг вопросов, в частности торговля между двумя странами, взаимосвязанность, кратчайший путь из Таджикистана к Индийскому океану и выход к морю, пролегающий через Пакистан. Поэтому мы обсудили вопрос как можем получить взаимную выгоду от торговли, будь то в текстильной, фармацевтической или туристической отраслях. Еще раз от имени делегации хочу поблагодарить Вас, господин Президент, за теплое и сердечное гостеприимство, которое произвело на всех впечатление. Мы видели прогресс, я видел здания и озеленение», - сказал он.