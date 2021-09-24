Таджикистан принимает постоянные совместные меры со своими партнерами для обеспечения всеобъемлющего прочного мира и стабильности - Эмомали Рахмон

Таджикистан 24 сентября 2021 10:29 (UTC+04:00)
Таджикистан принимает постоянные совместные меры со своими партнерами для обеспечения всеобъемлющего прочного мира и стабильности - Эмомали Рахмон

БАКУ/Trend/ - Таджикистан принимает постоянные совместные меры со своими партнерами для обеспечения всеобъемлющего прочного мира и стабильности. Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на общих дебатах в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Trend представляет выступление Президента Таджикистана:

Уважаемый господин Председатель,
Уважаемый Генеральный секретарь,
Дамы и господа,

Прежде всего, хочу поздравить Председателя очередной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций господина Абдулло Шахида по случаю его избрания на этот пост.

Уважаемые коллеги,

9 сентября славный народ Таджикистана отметил историческое и памятное событие – 30-летие Государственной независимости страны.

В первые годы независимости наша страна столкнулась с трагическими событиями навязанной гражданской войны и пережила тяжелые дни.

Прекращение войны, сближение противоборствующих сторон, обеспечение мира и стабильности и, в то же время, установление дипломатических отношений и конструктивного сотрудничества со странами мира были одними из первостепенных наших задач.

Несмотря на имеющиеся трудности, благодаря политике «открытых дверей» и миролюбия нам удалось занять достойное место на мировой арене и обеспечить устойчивое развитие страны.

Уважаемые коллеги,

И без того нестабильная ситуация в современном мире еще больше осложняется геополитической и геоэкономической конкуренцией и растущим уровнем угроз и опасностей, а также беспрецедентным распространением инфекционных заболеваний.

Такая ситуация удваивает ответственность государств за проведение дальновидной и скоординированной политики для решения современных проблем.

Роль международных и региональных организаций, в особенности Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений, является ключевым в поиске эффективных решений проблем современного мира.

Господин Председатель,

Недавние события в Афганистане, которые привели к глубокому политическому, гуманитарному и управленческому кризису, создают серьезную угрозу региональной безопасности и стабильности.

Кризисная ситуация в Афганистане, который имеет с Таджикистаном общую границу протяженностью 1400 километров, не может оставить равнодушным Правительство и народ нашей страны.

Приход к власти движения «Талибан», которое Советом Безопасности Организации Объединенных Наций внесено в список террористических групп, еще больше усложнил и без того сложный геополитический процесс в регионе.

Невыполнение талибами своих ранее сделанных обещаний сформировать инклюзивное правительство с широким участием афганских политических и этнических сил вызывает серьезную озабоченность.

Таджикистан решительно осуждает все формы беззакония, убийства, грабежи и угнетение афганского народа.

К сожалению, правозащитные организации хранят молчание о нарушении прав других этнических групп и свобод афганских граждан, в особенности женщин и детей, и не комментируют этот вопрос.

Сегодня, на примере событий в провинции Панджшер Афганистана мы являемся свидетелями трагического нарушения международных прав человека.

Жителям Панджшера отказано в доступе к продовольствию и другим предметам первой необходимости, а также к гуманитарной помощи, и даже Организация Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста, по-прежнему, не могут въехать в Панджшер для выполнения своих гуманитарных обязательств.

Сложившаяся ситуация является гуманитарной катастрофой.

Растущая интенсивность этнической борьбы и этнических групп в Афганистане является еще одним фактором, который еще больше дестабилизирует политическую ситуацию и безопасность в соседней для нас стране.

С учётом этого, налаживание всестороннего диалога с участием всех слоев афганского общества является ещё одним из главных условий установления прочного мира и стабильности в этой стране.

В этой связи таджики Афганистана, составляющие более 46% его населения наряду с другими этническими группами этой страны, имеют право занимать достойное место в государственном управлении.

Господин Председатель,

Мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Афганистана.

Однако мы уверены, что для надлежащего решения политических вопросов и проблем безопасности соседней страны необходимо сформировать инклюзивное правительство путем выборов и волеизлияния народа этой страны с участием всех политических групп и национальных и этнических меньшинств.

Другими словами, мы считаем необходимым определить структуру власти в этой стране путем референдума и с учетом позиции всех граждан страны.

Потому что формирование любого правительства без учета интересов всего народа Афганистана может привести к катастрофическим последствиям в этой стране.

За более чем 40 лет войны и нестабильности, в которых афганский народ не виноват, Афганистан превратился в площадку для геополитических игр, и мир хорошо знает последствия этого посредством трагических событий сентября 2001 года.

Многострадальный Афганистан и его дружественный и братский нам народ не должны снова оказаться в пучине кровавых навязанных войн.

Исходя из этого, международное сообщество не должно оставаться равнодушным к судьбе народов и наций, проживающих в Афганистане, и его соседях.

Поскольку им предстоит долгий путь, полный военных и гуманитарных проблем, возникших в результате необдуманного решения о выводе иностранных войск из этой страны.

Как близкий сосед, мы всегда выступали за всеобъемлющее решение афганской проблемы и восстановление прочного мира и стабильности в этой стране, и мы будем и впредь твердо стоять на этой позиции.

В этой связи мы призываем международное сообщество, как можно скорее, принять незамедлительные и эффективные меры для стабилизации сложной политической ситуации и безопасности, а также обеспечения мира и стабильности в Афганистане с использованием мирных средств.

Таджикистан неоднократно призывал международные организации, в особенности Организацию Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста, оказать немедленную помощь афганскому народу.

Мы считаем, что Организация Объединенных Наций должна сыграть ключевую роль в продвижении этого процесса.

Уважаемые коллеги,

Мирный народ Афганистана сегодня сталкивается с ужасным насилием.

Мы должны понимать, что эта ситуация организована извне и навязана афганскому народу.

В данном случае речь идет о массовых убийствах мирных жителей, бывших сотрудников национальных сил безопасности и госслужащих Афганистана.

Различные террористические группировки активно используют нестабильную военно-политическую ситуацию в Афганистане для укрепления своих позиций.

Мы являемся свидетелями освобождения из заключения тысячи членов ИГИЛ, Аль-Каиды и других террористических групп.

Другими словами, вызывает беспокойство и сожаление то, что сегодня Афганистан стоит на опасном пути превращения вновь в рассадник международного терроризма.

Таджикистан, который в силу своего географического положения находится на переднем крае противодействия современным угрозам и вызовам, таким как терроризм, экстремизм, радикализм, незаконный оборот наркотиков и другая транснациональная организованная преступность, будет продолжать свои усилия по предотвращению их распространения и считает важным поддержку мирового сообщества в этом процессе.

Уважаемые коллеги,

Таджикистан принимает постоянные совместные меры со своими партнерами и международными организациями, в особенности с соответствующими учреждениями Организации Объединенных Наций, для обеспечения всеобъемлющего прочного мира и стабильности.

Успешная реализация Национальной стратегии Республики Таджикистан по борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2016-2020 годы создала благоприятную основу для разработки и принятия новой Стратегии борьбы с терроризмом и экстремизмом в Таджикистане на ближайшие пять лет.

Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, доходы от которых являются одним из основных источников финансирования международного терроризма, требует совместных действий и скоординированных усилий международного сообщества.

Республика Таджикистан, накопившая значительный опыт в реализации Национальной стратегии борьбы с незаконным оборотом наркотиков на период до 2020 года, также вносит свой вклад в борьбу с этим нежелательным явлением на региональном и международном уровнях.

Принимая во внимание современные подходы и методы борьбы с этим явлением и с целью реализации эффективной политики в этом направлении, в первой половине текущего года, мы приняли Национальную стратегию контроля над наркотиками на 2021-2030 годы.

Господин Председатель,

Мы в Таджикистане хорошо осознаем ценность мира, а также необходимость и важность его защиты.

В этом плане мы высоко ценим положительный опыт сотрудничества страны с Организацией Объединенных Наций.

Поэтому Таджикистан всегда поддерживал миротворческую деятельность Организации Объединенных Наций и будет продолжать прилагать усилия, чтобы способствовать восстановлению и поддержанию мира и стабильности в зонах конфликтов.

Мы намерены увеличить количество наших офицеров, которые будут вносить свой вклад в этот процесс в будущем в сотрудничестве с Департаментом операций по поддержанию мира Организации Объединенных Наций.

Более того, чтобы внести свой вклад в реализацию целей и задач Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и в целях обмена богатым опытом Таджикистана в противодействии угрозам безопасности, восстановлении полного мира и стабильности путем переговоров, мы решили номинировать нашу страну на непостоянное членство в Совет на 2028-2029 годы.

В этом плане мы готовы сотрудничать со всеми странами-членами Организации Объединенных Наций и надеемся, что они поддержат кандидатуру Таджикистана.

Уважаемые коллеги,

Заболевание КОВИД-19 и его более опасные волны распространения наряду с вышеупомянутыми угрозами безопасности и актуальными проблемами, продолжают вызывать нашу обеспокоенность.

Заболевание, которое первоначально началось как кризис сферы здравоохранения, теперь привело к глобальному экономическому кризису.

Признавая важность сотрудничества между странами в преодолении негативных экономических и социальных последствий пандемии, Республика Таджикистан приветствует Комплексный план действий Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по реагированию на распространение КОВИД-19.

Мы также приветствуем усилия различных организаций, фондов и программ Организации Объединенных Наций, в том числе Всемирной организации здравоохранения, по обеспечению вакцинами против этого заболевания и оказанию экстренной и долгосрочной помощи государствам-членам.

Экономические и финансовые показатели стран и негативные последствия КОВИД-19 затягивают своевременную реализацию Целей устойчивого развития, в особенности для развивающихся и слаборазвивающихся государств.

Поэтому, признавая важную роль Организации Объединенных Наций в эффективном и своевременном достижении этих целей, мы уверены, что в рамках Международного десятилетия действия «Цели устойчивого развития, 2020-2030 годы» будут найдены эффективные способы решения глобальных проблем, в том числе климатических, бедности, гендерного неравенства и финансирования.

Уважаемые коллеги,

Вызовы изменения климата также являются серьезным препятствием на пути к достижению Целей устойчивого развития в различных странах, в том числе и Таджикистане.

Таджикистан, 93 процента территории которого занимают горы, наряду с другими странами региона, обеспокоен изменениями в гидрологическом цикле, которые приводят к сильным наводнениям и засухам, отрицательно сказывающихся на водных и энергетических ресурсах и продовольственной безопасности.

К сожалению, наша страна ежегодно теряет сотни миллионов долларов в результате стихийных бедствий, связанных с водой, и в большинстве случаев стихийные бедствия приводят к гибели людей и разрушению жизненно важной инфраструктуры.

Мы сегодня находимся накануне 26-й сессии Конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата.

Мы считаем, что эта встреча внесет значительный вклад в достижение целей Парижского соглашения и ускорение усилий международного сообщества в борьбе с изменением климата.

Одним из серьезных последствий этого процесса является таяние ледников.

В результате изменения климата и беспрецедентного глобального потепления более 1000 из 13000 ледников в горах Таджикистана полностью растаяли.

Согласно имеющейся статистике, только ледник Федченко в Республике Таджикистан за последние десятилетия сократился на 11 квадратных километров, при этом потеря льда составила 2 кубических километра.

И это несмотря на то, что до 60% водных ресурсов Центральной Азии поступает из ледников Таджикистана.

Наша страна занимает 135-е место в мире по выбросам углекислого газа и вырабатывает 96% электроэнергии на гидроэлектростанциях.

Как руководитель такой страны, я неоднократно выступал на международных конференциях с конкретными предложениями по поиску решений проблем, связанных с изменением климата.

В связи с этим, как член группы учредителей Всемирной коалиции по водным ресурсам и климату, я на ее первом заседании высокого уровня предложил объявить 2025 год Международным годом защиты ледников.

Мы уверены, что эта инициатива поможет привлечь больше внимания мирового сообщества к решению водно-климатических проблем и таянию ледников.

Создание Международного фонда защиты ледников под эгидой Организации Объединенных Наций является еще одним шагом, который можно предпринять для проведения всестороннего исследования и предложения эффективных способов решения этой глобальной проблемы.

Господин Председатель,

Таджикистан признает и вносит свой вклад в этот процесс, продвигая вопросы воды и климата в Повестку дня мирового развития и представляя соответствующие резолюции Организации Объединенных Наций по этим вопросам.

В настоящее время реализуется Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028», инициированное Таджикистаном и объявленное Организацией Объединенных Наций.

Международное сообщество с надеждой смотрит на Конференцию Организации Объединенных Наций по всеобъемлющему среднесрочному обзору этого Десятилетия, которая состоится в Нью-Йорке в 2023 году.

Почти через 50 лет это будет вторая специальная конференция Организации Объединенных Наций по воде, которая еще раз продемонстрирует ключевую роль водных проблем в глобальной повестке дня в области развития и достижении Целей устойчивого развития.

Мы гордимся тем, что Таджикистан вместе с Королевством Нидерландов избран сопредседателем этого важного международного форума.

В этой связи мы уже начали подготовку с нашими партнерами, в том числе с Королевством Нидерландов и Департаментом Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам, и предпринимаем шаги по организации всеобъемлющей конференции высокого уровня.

Мы призываем все заинтересованные стороны активно сотрудничать в этом процессе.

Напомним, что в 2022 году в нашей стране также пройдет Международная конференция высокого уровня по обзору Международного десятилетия действия «Вода для устойчивого развития».

Мы уверены, что этот форум сыграет важную роль в подготовке к Водной конференции 2023 года.

Пользуясь случаем, я еще раз выражаю готовность моей страны продвигать проблемы воды и климата на всех уровнях, в особенности в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций.

Благодарю внимание.

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