Роль Эмомали Рахмона в становлении и укреплении государственности в Республике Таджикистан

Таджикистан 4 октября 2021 10:53 (UTC+04:00)
Роль Эмомали Рахмона в становлении и укреплении государственности в Республике Таджикистан

БАКУ/Trend/ - В тот период, когда славный и достойный сын народа Эмомали Рахмон в первый раз был избран руководителем государства, наша Родина – только что ставший независимым Таджикистан – переживала трагические дни. Кровопролитная война и конфликт между таджиками, приведшие к огромному материальному ущербу и большим людским потерям, угрожали целостности страны и самому существованию таджикской нации.

Благодаря мудрым шагам, стойкости и исключительной смелости, Эмомали Рахмон спас страну от угрозы катастрофы, сплотил народ и вернул на родину тысячи беженцев.

Благодаря твёрдой воле Президента Таджикистана, за короткий срок всё разрушенное было восстановлено, появились новые крупные объекты, были построены «Магистраль единства», обеспечивающая постоянную связь между всеми уголками страны, и автодороги, позволяющие республике получить прямой выход к океану и развивать отношения со странами дальнего и близкого зарубежья.

Все важнейшие достижения и успехи страны являются результатом самоотверженного труда и смелых шагов Эмомали Рахмона.

Наградой за эти титанические усилия стали любовь и уважение, которые Эмомали Рахмон снискал у народа Таджикистана и среди десятков тысяч зарубежных соотечественников. Он также завоевал огромное уважение мирового сообщества, которое каждый раз оказывает ему знаки внимания как авторитетному Главе Таджикистана, опытному политику и выразителю общечеловеческих ценностей и идеалов.

Величайшим достижением Эмомали Рахмона является, несомненно, установление прочного мира и национального единства. Горький опыт внутренних войн в мире свидетельствует о том, что ни одному государству не удавалось одолеть своих соперников на поле битвы и встать во главе государственного аппарата, структур управления и военных органов, используя оружие, боевое снаряжение и своих воинов.

Благодаря обеспечению мира и национального единства Эмомали Рахмон заложил надёжный фундамент для перехода к этапу восстановления экономики и начала созидательных дел.

К настоящему времени государственную независимость Республики Таджикистан официально признало более 150 стран мира. Республика Таджикистан признала Устав ООН, Хельсинкский Заключительный Акт, Парижскую Декларацию и другие международные соглашения – и осуществляет свою внутреннюю и внешнюю политику, защищая права человека, независимо от национальной, религиозной или расовой принадлежности.

Огромный вклад внёс Эмомали Рахмон в повышение международного авторитета и престижа Таджикистана, в решение глобальных проблем. Неоднократно выступая с высокой трибуны ООН, он привлекал внимание мирового сообщества не только к проблемам Таджикистана, но и к вопросам Афганистана, борьбы с терроризмом, экстремизмом и контрабандой наркотиков, неравномерного развития государств мира, обеспечения человечества чистой водой. Президент Таджикистана в частности, привлёк мировое сообщество к текущему положению в Афганистане, которое вызывает серьезную озабоченность.

В ходе своих встреч с представителями иностранных государств и международных организаций Эмомали Рахмон постоянно подчеркивает, что Таджикистан заинтересован в восстановлении мира и стабильности в Афганистане и поддерживает инклюзивное правительство в этой стране с участием всех политических и этнических групп. Например, 17 сентября 2021 года во время своей речи на пресс-конференции по итогам переговоров с Премьер-министром Исламской Республики Пакистан Имраном Ханом Президент Таджикистана отметил, что стабилизация ситуации в Афганистане, как стране, соединяющей региональные и международные транспортные сети, особенно важна для соседних стран.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон проявляет также дальновидный и серьёзный подход к важнейшим вопросам, связанным с будущим человечества. По предложению Эмомали Рахмона Организация Объединённых Наций провозгласила 2003 год Международным годом чистой воды, а 2005-2015 годы – Десятилетием «Вода для жизни». В настоящее время большинство международных и региональных мероприятий проходит в рамках этого Десятилетия, поэтому данная инициатива Главы государства вызывает чувство гордости у каждого гражданина Таджикистана.

На протяжении тридцати лет независимости наша страна под руководством Эмомали Рахмона шла уверенной поступью по пути построения независимого демократического государства. За это время у Таджикистана появились собственные Флаг, Герб и Гимн. Возникли и окрепли главные устои государственности – национальная армия и пограничные войска. Таджикистан был принят в члены авторитетных международных организаций и установил политические, экономические и культурные связи с большинством стран мира. Были упорядочены основы конституционного строя и государственного управления, введена в обращение национальная денежная единица, получил признание национальный паспорт.

Таким образом, исторические заслуги Эмомали Рахмона заключается в том, что именно он, взяв на себя управление государством, предотвратил угрозу его исчезновения, погасил пламя гражданской войны, восстановил парализованные структуры власти, особенно правоохранительные органы, создал национальную армию и пограничные войска, обеспечил условия для упрочения власти и государства, гарантировал нации мир, вернул на Родину беженцев и вынужденных переселенцев. Он заложил прочный фундамент для построения нового общества Таджикистана, провёл в стране конституционную реформу, обеспечил политическую и правовую основу для подписания 27 июня 1997 года Общего соглашения об установлении мира и национального согласия. Эмомали Рахмон добился достижения мира между таджиками, что стало поучительным опытом для мирового сообщества. Он создал условия для национального возрождения, положил начало созидательным делам, радикально улучшил социально-экономическое положение народа, ликвидировал угрозу голода и способствовал росту политического авторитета государства на международной арене.

За свой бесценный вклад в обеспечение мира в Таджикистане и укрепление безопасности региона, другие выдающиеся заслуги в деле расширения дружественных отношений и сотрудничества между народами Эмомали Рахмон был удостоен высоких званий и наград государств и различных организаций мира.

На новом этапе построения молодого государства Таджикистан судьба даровала древней таджикской нации в лице уникальной исторической личности – Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона – человека, в котором представлены высшие качества – справедливость, великодушие, смелость, сострадание и неповторимая способность объединять людей. Именно сочетание этих качеств вывело общество на высокий уровень самопознания.

Именно благодаря последовательным усилиям Эмомали Рахмона Таджикистан был в конце ХХ века спасён от национальной трагедии и укрепил свою государственную независимость, благодаря чему таджикская нация спустя тысячелетие добилась выдающихся достижений на пути национального возрождения и движется уверенной поступью к лучшему, благополучному и самодостаточному будущему.

Материал подготовлен

Посольством Республики Таджикистан

в Азербайджанской Республике

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