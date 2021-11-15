Таджикистан получил еще почти 370 тыс. доз вакцины от коронавируса

Почти 370 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции доставлено в Таджикистан. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения и социальной защиты Таджикистана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Таджикистан в рамках механизма COVAX и программы справедливого распределения вакцины от COVID-19 доставлено 192 тыс. доз вакцины AstraZeneka и 117 тыс. доз вакцины Pfizer", - говорится в сообщении. Кроме того, 60 тыс. доз вакцины AstraZeneka отправила в Таджикистан в качестве гуманитарной помощи Латвия.

Республиканский штаб по предотвращению распространения коронавируса с 3 июля 2021 года объявил об обязательной вакцинации граждан старше 18 лет. По данным ведомства, на 12 ноября 2021 года в республике получили первый компонент прививки от коронавируса более 2,75 млн граждан, что составляет 47,3%. При этом обоими компонентами вакцины иммунизировано более 2,26 млн таджикистанцев - почти 39%. В Душанбе вакцинированы все столичные жители.

О новой вспышке инфекции штаб сообщил 21 июня 2021 года, с того дня до 29 августа 2021 года Минздрав Таджикистана ежедневно сообщал о новых случаях заражения. С 29 августа 2021 года в республике зафиксированы в общей сложности семь новых случаев заражения коронавирусом. В настоящее время в Таджикистане обязательно соблюдение масочного режима в транспорте, в магазинах и лечебных учреждениях, во всех общественных местах. По данным Минздрава, с начала пандемии в стране с населением 9,6 млн человек зарегистрировано 17 091 инфицированных, 16 965 (99,2%) - человек выздоровели, от вызванных инфекцией осложнений скончались 124 пациента.