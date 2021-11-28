Таджикистан высоко оценивает достигнутый уровень сотрудничества с Узбекистаном - президент

28 ноября в городе Ашхабаде Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в рамках 15-го саммита глав государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) встретился с Президентом Республики Узбекистан уважаемым Шавкатом Мирзиёевым, передает Trend со ссылкой на Ховар.

В ходе встречи были обсуждены нынешнее состояние дружественных отношений и сотрудничества двух стран.

Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон в начале беседы искренне поздравил уважаемого Шавката Мирзиёева по случаю победы на выборах Президента Республики Узбекистан.

Было подчеркнуто, что сегодня отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном успешно развиваются во всех направлениях, и Таджикистан высоко оценивает достигнутый уровень сотрудничества с Узбекистаном.

В ходе беседы также были обсуждены вопросы, связанные с отношениями стратегического партнёрства Таджикистана и Узбекистана, а также рассмотрены перспективы укрепления и дальнейшего углубления их в духе многовековых традиций добрососедских отношений народов двух стран.

Было выражено удовлетворение продолжающимся развитием товарооборота между двумя странами.

Было подчеркнуто, что для еще большего повышения этого показателя необходимо использование возможностей, в том числе развитие торгово-экономических связей, активизация деятельности Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, реализация перспективных проектов создания инвестиционной компании Таджикистана и Узбекистана, а также совместных производственных предприятий.

Для дальнейшего углубления отношений было названо важным сотрудничество в сфере промышленности, железнодорожного транспорта, межрегиональных связей, цифровизации экономики стран и расширение сотрудничества научно-культурных кругов.

Главы государств в ходе искренней и конструктивной беседы также обменялись мнениями по отдельным актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

В связи с ситуацией в соседнем Афганистане Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон подчеркнул, что Таджикистан готов с предоставлением своих логистических возможностей, оказать содействие в оказании гуманитарной помощи многострадальному народу Афганистана.