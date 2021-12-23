Таджикские предприятия сократили свои долги до $5,3 млрд

Кредиторская задолженность предприятий и организаций Таджикистана на 1 октября текущего года составила свыше 60 млрд. сомони или 5,3 млрд. долларов США. Как передает Trend, об этом сообщает агентство "Азия плюс" со ссылкой на Агентство по статистике при президенте РТ.

Это произошло, в том числе, списыванием налоговых долгов правительственным предприятиям, говорится в сообщении.

Это на 28 млрд. сомони (2,5 млрд. долларов) меньше, чем в начале этого года, когда совокупная задолженность предприятий и организаций страны выросла до 88,3 млрд. сомони (7,8 млрд. долларов).

Несмотря на это, около четверти предприятий и организаций страны остаются убыточными.

Отметим, что часть задолженностей сократились банальным списыванием налоговых обязательств государственным предприятиям и акционерным компаниям, полный пакет акций которых принадлежит правительству.