Россия поставит в Таджикистан 830 тыс. тонн беспошлинных нефтепродуктов и сжиженного газа

Министерство энергетики Российской Федерации обнародовало объемы поставок нефтепродуктов в Таджикистан на беспошлинной основе в 2022 году, передает Trend со ссылкой на "Авеста".

Согласно поручению правительства России о беспошлинных поставок энергетических ресурсов Таджикистан получит в 2022 году 830 тыс. тонн нефтепродуктов и сжиженного газа.

По данным Минэнерго РФ, в частности на беспошлинной основе в Таджикистан будет поставлено 260 тыс. тонн бензина и 310 тыс. тонн дизельного топлива.

Также, Таджикистан на беспошлинной основе получит из России по 40 тыс. тонн топлива для реактивных двигателей и нефтяного битума.

Россия также обязуется поставить 30 тыс. тонн мазута, 100 тыс. тон нефтяного кокса и 50 тыс. тонн сжиженного газа.

По статистическим данным, за 11 месяцев этого года в Таджикистан поступило около 554 тысяч тонн нефтепродуктов на сумму свыше $360 млн.

Объем импорта этой продукции по весу вырос на 2,4%, а по стоимости – почти на 42%.

Доля нефтепродуктов в общей стоимости импорта республики за указанный период составила 9,7%.