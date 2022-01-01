В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 4,2

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в субботу в Таджикистане. Об этом, как передает Trend, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг стихии залегал на глубине 108 километров. Эпицентр подземных толчков располагался в 69 километрах к северо-западу от города Мургоб, в котором проживают около 11 тыс. человек.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.