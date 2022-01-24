Таджикистан и Узбекистан договорились о совместной реализации проектов во всех секторах промышленности

Правительство Таджикистана своим постановлением поручило утвердить соглашение с правительством Узбекистана о сотрудничестве в сфере промышленности и новых технологий, и принять необходимые меры для его реализации, сообщает агентство "Азия плюс", передает Trend со ссылкой на Кабар.

Постановлением также поручается уведомить узбекскую сторону о выполнении Таджикистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.

В заключенном соглашении, текст которого в конце минувшей недели опубликовали на портале правовой информации Министерства юстиции Таджикистана, говорится о совместной реализации проектов в легкой, пищевой, химической, строительной, горнодобывающей, энергетической и машиностроительной промышленности.

Кроме того, соглашение предполагает разработку и реализацию проектов по поставке техники и технологии переработки.

Планируется создать необходимые условия для установления и развития прямых связей между деловыми кругами. Также планируется организовать ярмарки и выставки промышленной продукции, форумы бизнес кругов.

Стороны будут принимать меры для развития сотрудничества с использованием инновационных технологий в производстве промышленной продукции. Речь идет о разработке совместных проектов и их практической реализации.