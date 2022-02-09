Душанбе и Минск обсудили перспективы сотрудничества

Председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана, мэр Душанбе Рустам Эмомали 8 февраля на встрече с послом Беларуси в Таджикистане Виктором Денисенко обсудил перспективы сотрудничества между двумя странами. Как передает Trend со ссылкой на Asia-Plus, об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.

«Рустами Эмомали выразил удовлетворение состоянием взаимовыгодных отношений между двумя странами с акцентом на крепкие политические, экономические, научно-технические и культурные связи, базирующиеся на регулярных встречах глав двух государств», - отмечает пресс-служба мэра.

Также в ходе встречи стороны обсудили вопросы развития двусторонних межпарламентских отношений между Таджикистаном и Беларусью, и в рамках межрегиональных и международных организаций.

Была подчёркнута необходимость обсуждения состояния и перспектив многостороннего сотрудничества между Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан и Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь, а также укрепления достигнутых результатов в рамках правовых и законодательных норм в ветвях исполнительной власти двух стран.

Напомним, 21 сентября 2021 года президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Виктор Денисенко послом своей страны в Таджикистане. До этого он работал в должности заместителя начальника главного управления - начальника управления стран СНГ главного управления России, стран СНГ и евразийской интеграции МИД Беларуси.

До Денисенко послом Беларуси в Таджикистане был Олег Иванов.