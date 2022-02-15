В 2022 году в Таджикистане создадут промышленный туристический маршрут

Комитет по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан в связи с объявлением 2022-2026 годов «Годами развития промышленности» намерен наладить промышленный туризм, передает Trend со ссылкой на НИАТ «Ховар».

Цель решения — представление крупных промышленных предприятий страны на мировой и региональной арене. Об этом сообщил председатель Комитета по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан Тоджиддин Джуразода.

«Сегодня в Таджикистане имеются пять свободных экономических зон, которые функционируют в регионах как крупные промышленные предприятия. Посещение иностранными туристами этих регионов весьма выгодно, так как этот маршрут промышленного туризма принесёт большой доход экономике республики», — сказал Тоджиддин Джуразода.

Промышленный туризм в мире постоянно развивается и зависит от влияния туризма на экономику каждой страны.

В Таджикистане ежегодно развивается индустрия туризма, которая дополнительно совершенствуется за счёт строительства международных дорог, тоннелей, туристической инфраструктуры, создания кемпингов и санаториев в различных регионах страны.