В 2021 году Гиссар в Таджикистане посетили более 84-х тысяч туристов

В прошлом году историко-культурные, природные, экологические и лечебные объекты Гиссара посетили более 84-х тысяч отечественных и иностранных туристов, этот показатель на 41 тысячу больше, чем в 2020 году, передает Trend со ссылкой на НИАТ «Ховар».

Из общего числа отечественных и иностранных туристов, посетивших Гиссар, около 1000 составляют иностранные туристы, это в основном граждане России, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, Кыргызстана, Беларуси, Китая, Франции, Германии и других европейских стран.

Исполняющий обязанности председателя Гиссара Косим Рохбар сообщил журналистам 14 февраля в ходе пресс-конференции, что в будущем будут приняты необходимые меры для развития туристической инфраструктуры с учётом существующего потенциала города, поскольку развитие туризма является не только представлением природных и экологических местностей, но и основным средством пополнения бюджета, создания новых рабочих мест и повышения социального уровня населения.

Следует отметить, что в рамках Годов развития села, туризма и народных ремёсел в Гиссаре были созданы и вышли на туристический рынок 3 туристические компании — «Сангчашма», «Усто набот» и «Шумонтур».

Наряду с этим в Гиссаре организовано 5 туристических маршрутов, по которым туристы могут посетить исторические, культурные, природные и экологические объекты города, историко-культурный комплекс «Гиссарская крепость», Шамал, Арджинак, Варгандок, Ходжачилдиёри Боло.