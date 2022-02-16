В Таджикистане снижается число выявленных случаев COVID-19

В Таджикистане число выявленных новых случаев заражения COVID-19 снова пошло на снижение. За последние сутки, 15 февраля, было выявлено три случая заражения, а в предыдущий день - четыре факта. Как передает Trend со ссылкой на Asia-Plus, об этом сообщает Минздрав страны.

Отмечается, что число вылечившихся от коронавируса за сутки составило 8 человек.

С 21 января, когда Министерство здравоохранения и социальной защиты населения РТ объявило о новых случаях заражения в стране, официальное количество инфицированных официально достигло 277.

В целом, с начала пандемии, по данным министерства, по настоящее время число заболевших в Таджикистане составило 17 тыс. 385 человек, общее количество излечившихся – 17 тыс. 249 человек.

Официальное число смертей не меняется уже несколько месяцев и составляет 124 человека.

В стране продолжается вакцинация. По состоянию на 1 февраля в стране вакцинировано 4 млн. 594 тыс. 703 человек.

Вторую дозу вакцины к этой дате получили 3 млн. 902 тыс. 269 из числа взрослого населения страны.