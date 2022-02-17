Сколько нефтепродуктов закупил Таджикистан в 2021 году и у кого
Таджикистан импортировал в 2021 году около 620 тысяч тонн нефтепродуктов, что на 60% больше, чем годом ранее. Как передает Trend со ссылкой на Asia-Plus, об этом сообщает Антимонопольная служба при правительстве РТ.
Около 87% нефтепродукты поступили в республику из России, 7,3% - из Казахстана, 2,6% - из Узбекистана, 2,4% - из Туркменистана, а оставшаяся часть – из других стран.
Средняя стоимость одной тонны топлива в минувшем году для поставщиков составила $667. Это на $200 больше по сравнению с 2020 годом.
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