230 хозяйствам Таджикистана рекомендовано переехать в более безопасные места для жительства

По итогам инженерно-геологических обследований 230 хозяйствам Таджикистана было рекомендовано переехать в более безопасные места для жительства. Как передает Trend со ссылкой на Asia-Plus, об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в Главном управлении геологии при правительстве Республики Таджикистан.

В прошлом году геологи Таджикистана в результате проведенных инженерно-геологических обследований на основании запросов в 886 сельских местностях, микрорайонах, на улицах городов и районов республики обнаружили 51 опасное место для проживания.

Больше всего зарегистрировано опасных мест в Горной Мастче, здесь 18 таких мест, из которых необходимо переселить 94 домохозяйства.

Между тем, как было озвучено на пресс-конференции Минтруда 9 февраля, в республике в текущем году продолжат переселять в безопасные и более развитые регионы жителей малообеспеченных районов и опасных зон.

Так, по информации этого министерства, только в прошлом году переселение затронуло 375 семей: в Хатлонской области - 161 семья; в Районах республиканского подчинения - 101 семья; в Согдийской области - 90 семей; в Горно-Бадахшанской автономной области - 23 семьи.

Об опасных зонах в стране также говорилось и на пресс-конференции по итогам 2021 года в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне.

Правда тут назывались совсем иные цифры об их количестве.

Тогда глава ведомства Рустам Назарзода сообщил журналистам, что в стране насчитывается 1 тыс. 209 опасных зон, 515 из которых являются особо опасными, где высок риск возникновения чрезвычайных ситуаций.

В частности, в Душанбе было зарегистрировано 6 опасных зон, в Гиссаре 226, в Рашстком районе 183, в Хатлонской области 315, в Согдийской области 257, в ГБАО 222.

«В этих зонах проживают около 23 тыс. 877 домохозяйств с числом людей - 158 тыс. 270 человек», - отмечал Рустам Назарзода.