В Таджикистане оцифруют выдачу «дозвола» на международные автомобильные грузоперевозки

Министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим прокомментировал прошлогоднее необоснованное повышение стоимости разрешительного документа для международных грузоперевозок («дозвол»), за которым последовал митинг дальнобойщиков возле министерства, передает Trend со ссылкой на Asia-Plus.

Он отметил, что «этот, действительно, тревожный вопрос» взял под личный контроль.

Министр пояснил, что водители получают эти разрешительные документы посредством грузоперевозочных обществ, где «есть люди, которые занимаются этими, безусловно, незаконными действиями».

«Мы доказали, какими обществами и кем, непосредственно, продавались документы по завышенным ценам», - сказал он, правда, не уточнив, какое наказание получили лица, которые нарушили законодательные нормы.

Глава Минтранса уверяет, что в дальнейшем такое не будет допускаться.

Он подчеркнул, что одним из способов недопущения незаконной торговли «дозволами» является цифровизация транспортной отрасли, к которой в министерстве уже приступили.

«Разрабатываются 27 модулей, один из которых будет использоваться для выдачи этих разрешений, чтобы обеспечивать прозрачность в этом направлении», - заключил он.