Задолженность по зарплате в Таджикистане сократилась в 2021 году на 57%

Общая задолженность по выдаче заработной платы в Таджикистане с учетом прошлых лет на начало 2022 года составила более 36,6 млн сомони ($3,2 млн). Как передает Trend со ссылкой на Asia-Plus, об этом сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.

В частности, долги, образовавшиеся в 2021 году, сложились на сумму около 9,8 млн сомони ($870 тыс).

Общий объем накопившейся задолженности по зарплате в течение 2021 года сократился на 48,2 млн сомони ($4,3 млн). В начале минувшего года совокупный размер таких долгов составлял 84,8 млн сомони.

Тенденция сокращения объема задолженности по зарплате после резкого роста в 2020 году началась с февраля прошлого года.

«Уменьшение задолженности по выплате заработной платы наблюдается во всех видах экономической деятельности реального сектора», - отмечают в статистическом ведомстве.

Самая высокая задолженность по зарплате в реальном секторе экономики сохраняется в сфере добычи полезных ископаемых – 14,6 млн сомони, обрабатывающей промышленности – 6,6 млн сомони и строительстве – 5 млн сомони. На эти сектора приходится более 70% общего объема задолженности по зарплате.

Среднемесячная номинальная зарплата в республике, согласно официальным данным, составляла в конце 2021 года 1812 ($160), а минимальная – 400 сомони ($35).

Сравнительно больше в Таджикистане получают сотрудники банков и страховых компаний, где средняя зарплата составляет 5853 сомони ($520).

Наиболее низкая зарплата у работников аграрной отрасли – 750 сомони ($66).